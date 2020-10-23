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    Emre Can'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Emre Can'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Can'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 19:49
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 19:50
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    Alman ekibi Dortmund'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

    Borussia Dortmund, yapılan testler sonucunda Emre Can'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    KARANTİNAYA ALINDI

    Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun semptom taşımadığı ve test sonucu belli olduktan sonra karantinaya alındığı duyuruldu.

    Türk asıllı Alman milli oyuncu, Dortmund'un Ruhr derbisinde Schalke ile 24 Ekim 19:30'da oynayacağı maçta sahada olamayacak.

    Emre Can ın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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