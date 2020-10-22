Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi?

Genç yaşta hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen, doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor.

Spor ve basın dünyasının sevilen isimlerinden Emre Gönlüşen, doğum gününde unutulmadı. Sevenleri Gönlüşen'i sosyal medyada gündeme taşıdı. Emre Gönlüşen kimdir, neden öldü sorularının cevabı tekrar aranmaya başladı.

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda 2 sene diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çaldı. Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girdi. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren başarı spiker; kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yaptı.

Bu işi profesyonel anlamda yapmak isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV8'e deneyimlerinden bahsederek e-posta attı. TV8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Gönlüşen, ayağının tozuyla Inter - AC Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başladı.

Bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.

Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıdır.

Başarılı spiker, evli ve iki çocuk babasıydı.

EMRE GÖNLÜŞEN KAÇ YAŞINDAYDI?

1978 doğumlu olan başarılı spiker, vefat ettiği 2020 yılında 42 yaşındaydı.

EMRE GÖNLÜŞEN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Vefatıyla yakınlarını ve spor medyasını yasa boğan Emre Gönlüşen'e Aralık 2018'de kanser teşhisi konmuştu. 2019'da illet hastalığı yendiği açıklayan başarılı spiker, Aralık 2019'da kanser rahatsızlığının nüksettiğini sosyal medyada duyurmuştu. Emre Gönlüşen ne yazık ki 9 Ağustos 2020 Pazar günü hayatını kaybetti.

Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadelerini kullanmıştı.