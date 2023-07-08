Emre Taşdemir'in yeni adresi belli oldu: Pendikspor'da Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir'in yeni adresi merak ediliyordu. Tecrübeli sol bek, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a transfer oldu.

ensonhaber.com

Geçen sezon TFF 1.Lig'i Samsunspor ve Rizespor'un ardından üçüncü bitiren ve bu nedenle Play-Off'ta direkt finale kalan Pendikspor, Bodrumspor engelini aşarak Süper Lig'e yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan İstanbul ekibi transferlerine devam ediyor.

Georgios Tzavellas, Welinton ve Nuno Sequeira'yı kadrosuna katan, Eyüpspor'dan da Halil Akbunar ile Erencan Yardımcı'yı kiralayan Pendik bir transferi daha bitirdi.

Emre Taşdemir Pendikspor'da

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, İstanbul'da kaldı ve Pendikspor'la sözleşme imzaladı.

"Ailemize hoş geldin"

Pendikspor bu transferi kamuoyuna şu şekilde duyurdu: