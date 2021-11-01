Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta Getafe ilk galibiyetini aldı

Sahasında Espanyol'u ağırlayan Getafe, Enes Ünal'ın iki golüyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligde ilk galibiyetini aldı.

La Liga'nın 12. haftasında Getafe sahasında Espanyol'u ağırladı.

Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Getafe, Espanyol'u, Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 77. dakikada Jaime Mata ile değiştirilen Enes, 21. dakikada sarı kart gördü.

ENES'İN İLK GOLÜ RONALDINHO'YA BENZETİLDİ

Espanyol'un tek golü 38. dakikada Sergi Gomez'den geldi.

Enes'in röveşata ile Espanyol'a karşı attığı ilk gol, İspanyol basınında Ronaldinho'nun Barcelona formasıyla 25 Kasım 2006'da Nou Camp'ta attığı ve kariyerinin en iyi golü olarak gösterilen gole benzetildi.

İSPANYOL BASINI: ENES, GETAFE'YE HAYAT VERDİ

İspanyol basını, Enes'in Getafe'nin ligde kalma mücadelesinde en önemli silahı olduğunu yazarak, "Enes, Getafe'ye hayat verdi" ifadesini başlıklarında kullandı.

La Liga'da hafta içi oynanan 11. hafta maçlarında deplasmanda Granada ile 1-1 berabere kalan Getafe'nin tek golünü atan Enes'in ligde 3 golü bulunuyor.

Puanını 6'ya yükselten Getafe son sırada kalmaya devam ederken Espanyol ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.