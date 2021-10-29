Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe ile Granada 1-1 berabere kaldı

La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Granada ile 1-1 berabere kalan Getafe'nin tek golünü Enes Ünal attı.

La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Granada'ya konuk olan Getafa'nın puan hasreti bu hafta da devam etti.

Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

ENES ÜNAL'IN GOLÜ YETERLİ OLMADI

Ev sahibi Granada, maçın 78. dakikasında Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+7. dakikada Jorge Molina'nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle maçın skorunu 1-1'e getirdi.

İki tarafında puanları paylaştığı karşılaşmada Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkarak, yerini 86. dakikada Jonathan Silva'ya bıraktı.

GETAFE 3 PUNLA SON SIRADA YER ALIYOR

Ligde son sıradaki Getafe'nin 3 puanı bulunurken, Granada ise 8 puanla 17. durumda yer alıyor.

Diğer yandan İspanyol basını, Getafe'de öne çıkan tek ismin Enes Ünal olduğunu, Türk futbolcunun sezon başına nazaran kendisini geliştirdiğini yazdı.