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- Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe ile Granada 1-1 berabere kaldı
Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe ile Granada 1-1 berabere kaldı
- AA
- 29.10.2021 - 00:44
La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Granada'ya konuk olan Getafa'nın puan hasreti bu hafta da devam etti.
Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
ENES ÜNAL'IN GOLÜ YETERLİ OLMADI
Ev sahibi Granada, maçın 78. dakikasında Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+7. dakikada Jorge Molina'nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle maçın skorunu 1-1'e getirdi.
İki tarafında puanları paylaştığı karşılaşmada Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkarak, yerini 86. dakikada Jonathan Silva'ya bıraktı.
GETAFE 3 PUNLA SON SIRADA YER ALIYOR
Ligde son sıradaki Getafe'nin 3 puanı bulunurken, Granada ise 8 puanla 17. durumda yer alıyor.
Diğer yandan İspanyol basını, Getafe'de öne çıkan tek ismin Enes Ünal olduğunu, Türk futbolcunun sezon başına nazaran kendisini geliştirdiğini yazdı.