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Enner Valencia, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
- AA
- 28.08.2020 - 19:24
Fenerbahçe, Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu ile sözleşme imzalandı.
VALENCİA'NIN KARİYERİ
Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.
Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.
Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.
Enner Valencia, Fenerbahçe'de VİDEO