Erden Timur kimdir? NEF'in sahibi Erden Timur'un hayatı ve serveti

Galatasaraylı iş insanı Erden Timur'un sahibi olduğu NEF, Galatasaray'ın stat sponsoru oldu. Bu gelişmenin ardından NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur kimdir, serveti ne kadar? merak konusu oldu.

Türk Telekom ile stat isim sponsorluğu sona eren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Emre Akbaba transferine sponsor olarak Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan, futbol kulübüne forma sponsorluğu veren NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, stat isim sponsorluğunda da Sarı Kırmızılı ekibin ciddi bir gelir elde etmesini sağlayacak.

Sarı Kırmızılı ekibin stat sponsoru olmasının ardından Erden Timur hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Erden Timur kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? İşte NEF'in sahibi Erden Timur'un hayatı hakkında bilgiler...

ERDEN TİMUR KİMDİR?

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğan Erden Timur, 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olmuştur. 2005 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını almıştır.

Daha sonra London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başlamış ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye dönmüştür.

Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girmiş ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurmuştur. Başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başlamıştır.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uygulayan Erden Timur, Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.

Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağlamıştır.