Euro
9.4765
-1.19%
Dolar
8.0244
-1%
Altın
448.38
-0.57%
Borsa
1.436
0.63%
Bitcoin
481.801
-0.50%
EXEN Coin
20.81
3.99%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi

    Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçirildi.
    • AA
    • 02.04.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi

    Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getirilmişti. Sözer, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

    BÜTÜN TETKİKLERİ TAMAMLANDI

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

    Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

    Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir