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Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçirildi.
- AA
- 02.04.2021 - 13:26
- Güncelleme : 02.04.2021 - 13:39
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getirilmişti. Sözer, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.
BÜTÜN TETKİKLERİ TAMAMLANDI
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.