Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
453.392
-0.35%
EXEN Coin
13.91
-5.94%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 9 C
    Erik Lamela'dan harika rabona golü

    Erik Lamela'dan harika rabona golü

    Premier Lig'de Arsenal'a konuk olan Tottenham'da Erik Lamela, muhteşem bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 22:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya geldi.

    Müthiş mücadelelere sahne olan derbide Arsenal, evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini, 44'te Odegaard ve 64. dakikada penaltıdan Lacazette attı. Tottenham'da ise Eric Lamela 76. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

    LAMELA'DAN HARİKA RABONA GOLÜ

    Maçın ilk yarısında Premier Lig'de unutulmayacak anlardan biri yaşandı. 76. dakikada kırmızı kart gören Lamela, 33. dakikada harika bir rabona golü attı. Uzun yıllar unutulmayacak bu gol, Premier Lig tarihine geçti.

    Erik Lamela dan harika rabona golü #1

    Erik Lamela dan harika rabona golü #2

    Erik Lamela dan harika rabona golü #3

    Erik Lamela dan harika rabona golü #4

    Erik Lamela dan harika rabona golü #5

    Erik Lamela dan harika rabona golü #6

    Erik Lamela dan harika rabona golü #7(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir