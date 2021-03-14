Erik Lamela'dan harika rabona golü

Premier Lig'de Arsenal'a konuk olan Tottenham'da Erik Lamela, muhteşem bir gole imza attı.

İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Müthiş mücadelelere sahne olan derbide Arsenal, evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini, 44'te Odegaard ve 64. dakikada penaltıdan Lacazette attı. Tottenham'da ise Eric Lamela 76. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

LAMELA'DAN HARİKA RABONA GOLÜ

Maçın ilk yarısında Premier Lig'de unutulmayacak anlardan biri yaşandı. 76. dakikada kırmızı kart gören Lamela, 33. dakikada harika bir rabona golü attı. Uzun yıllar unutulmayacak bu gol, Premier Lig tarihine geçti.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)