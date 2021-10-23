Erling Haaland sakatlandı

Bu sezon çıktığı 10 maçta 13 gol 4 asistlik performans sergileyen Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle bu hafta sahalardan uzak kalacak.

Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki yıldız forveti Erling Haaland'dan kötü haber geldi.

Halaand, sakatlığı sebebiyle Bundesliga’da bu hafta karşılacakları Arminia Bielefeld karşısında forma giyemeyecek.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Dortmund’un teknik direktörü Marco Rose yaptığı açıklamada "Haaland sakatlığı nedeniyle birkaç hafta formaya giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından sevenlerine paylaşımda bulunan Haaland "İyileşmeme odaklanma zaman. Daha güçlü döneceğim" notunu düştü.

10 MAÇTA 13 GOLÜ BULUNUYOR

Rose ayrıca Thomas Meunier’in de takımla olamayacağını ve kas lifini yırtan Nico Schulz’un da birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Norveçli yıldız forvet, en son hafta içi oynanan ve Ajax’a 4-0 kaybedilen mücadelede forma giydi.

Bu sezon çıktığı 10 mücadelede 13 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.