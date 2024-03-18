Erman Toroğlu'ndan rahmetli spor yazarlarını zan altında bırakan sözler Bitiş düdüğüyle birlikte ortalığın karıştığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumlayan Erman Toroğlu, hakemlik yaptığı zamanlardan bir anısını paylaşarak rahmetli spor yazarları Hüsnü Çil ve Turgay Şeren'i zan altında bıraktı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Trabzonsporlu taraftarlar son düdüğün ardından sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

Erman Toroğlu'ndan tepki çeken sözler

Karşılaşmanın ardından A Spor'da yaşananları yorumlayan Erman Toroğlu'nun rahmetli spor yazarları Hüsnü Çil ve Turgay Şeren hakkında söyledikleri tepki topladı.

Hakemlik yaptığı dönemden bir olayı anlatan Toroğlu, basın mensuplarının taraflara şirin gözükmek için olayları manipüle ettiğini ileri sürdü.

Hüsnü Çil kimdir?

10 Haziran 1947'de Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Hüsnü Çil, 1977 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu'nda 4 yıllık eğitimini tamamlayarak elektrik mühendisi diplomasını aldı.

1981 yılından itibaren medya dünyasına adım atan ve ilk olarak arkadaşı Dinç Bilgin'in sahibi olduğu Yeni Asır'da yazan Çil, kısa bir dönem Barometre adlı gazetede yazılarını sürdürdü.

Daha sonra Sabah Gazetesi'nde spor yazarlığına başlayan Hüsnü Çil, 1984-86 yılları arasında da Faruk Ilgaz ve Fikret Arıcan başkanlığındaki yönetim kurularında Fenerbahçe yöneticisi olarak görev yaptı.

1999 yılında Göztepe'nin asbaşkanlığını yapan ve 2 yıl süresince sarı-kırmızılı ekibin bütün transfer operasyonlarını yürüten Çil, 2002 yılında Sabah'tan ayrılarak kısa bir süre yazılarına Milliyet grubunda devam etti.

Ağustos 2002'de tekrar Sabah'a dönen Çil, 26 Nisan 2003 Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.