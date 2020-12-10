Erol Bulut: Beşiktaş maçında vurduklarımız gol olsaydı maç 6-4 biterdi

Erol Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisine değinen Bulut, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Gündemi ele alan Bulut, Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuştu. Maçın farklı bitebileceğine değinen Bulut, vurdukları her şutun gol olması sonucunda fark atabileceklerini savundu.

"HER VURDUĞUMUZ GOL OLSAYDI MAÇ 6-4 BİTERDİ"

Bulut yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi.

Futbol bu, değerlendiremediğiniz zaman rakip değerlendirdiğinde daha çok çaba sarf etmeniz gerekiyor.





"PLANI OLMAYAN TEKNİK ADAM MAÇI NASIL ÇEVİRECEK"

Trabzon maçında 1-0'dan geri döndük ve 3-1 kazandık, kolay değil. Planı olmayan teknik adam o maçı nasıl çevirecek?

20 sene top oynadım birisi bana anlatsın. Eksiklerimiz elbette vardır ama doğru seçimi yapmaya çalışıyoruz.

Bütün haftalık antrenman performansı ve maçlara bakıp her şeyi birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.