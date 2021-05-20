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    Erol Bulut, Gaziantep'le anlaştı

    Erol Bulut, Gaziantep'le anlaştı

    Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 19:37
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    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu.

    Gaziantep FK, genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

    GAZİANTEP DUYURDU

    Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

    Erol Bulut, Gaziantep le anlaştı #1

    Erol Bulut, Gaziantep le anlaştı #2

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