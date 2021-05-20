Erol Bulut, Gaziantep'le anlaştı

Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu.

Gaziantep FK, genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

GAZİANTEP DUYURDU

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı." ifadeleri kullanıldı.