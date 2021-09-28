Ersin Destanoğlu: Zorluklara rağmen elimizden geleni yapıyoruz

Ajax yenilgisinden sonra maçı değerlendiren Ersin Destanoğlu, "Kaybettik ama önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Zorluklara rağmen elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olan temsilcimiz Beşiktaş aldığı 2-0'lık skorla mağlup olarak, puan hasretini sürdürüyor.

"HOCAMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ OYUNDAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞTIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ersin Destanoğlu, "Sergen hoca tatktikleri verdi, biz de elimizden geleni yaptık. Genç bir kadro ile çıktık ve oynarken zevk almaya çalıştık. Hocamız da bunu söyledi. Kaybettik ama önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız." dedi.

"ZORLUKLARA RAĞMEN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Karşılaştıkları zoruluklara rağmen mücadeleyi bırakmayacaklarını belirten Destanoğlu, "Serdar Saatçi ve Berkay Vardal'a oyundan zevk almalarını söyledim. Sanırım Berkay ilk profesyonel maçına çıktı. Zorluklara rağmen elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.