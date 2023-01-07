Ersin Destanoğlu'na onay çıktı

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu, devre arasında başka bir kulübe kiralanmak istediğini yönetime iletti. Genç kalecinin bu isteği kabul edildi.

Siyah-beyazlılarda sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Ersin Destanoğlu'yla ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu, mutsuz görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Ayrıca Ersin yaptığı hatalar sonrası taraftarların tepkisi çekmiş ve ıslıklanmıştı.

Devre arasında kiralacak

Genç oyuncu menajeri aracılığıyle yönetimle görüştü ve devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.

Yönetimden de Ersin'in bu isteğine onay çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Ersin ayrılırsa yerine transfer yapmayacak.

Kartal, Mert Günok, Utku Yuvakuran ile Emre Bilgin'le yoluna devam edecek.