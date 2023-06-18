Ersun Yanal İran yolcusu: Başkan bizzat teklif yaptı Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'un teknik direktörlük görevini yapan tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal'a, İran kulübünden teklif geldiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, İran yolcusu.

İran ekibi İstiklal, deneyimli hocaya resmi teklifi yaptı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İran Pro Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan İstiklal, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Resmi teklif yapıldı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İran ekibinde başkan, görüntülü konuşma yaparak Ersun Yanal'a teklifi bizzat iletti.

Karar için süre istedi

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, biraz düşündükten sonra son kararını iletecek.

Deneyimli hoca son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Çok sayıda takımda çalıştı

Sarayköy Spor'da teknik direktörlük görevine başlayan Ersun Yanal daha sonra; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı.

Ersun Yanal, 2004 ile 2005 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nda da teknik direktör olarak görev aldı.

61 yaşındaki teknik direktör, kariyerindeki tek kupasını Fenerbahçe'nin başındayken aldı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı.