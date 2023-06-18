Ersun Yanal İran yolcusu: Başkan bizzat teklif yaptı
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Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, İran yolcusu.

İran ekibi İstiklal, deneyimli hocaya resmi teklifi yaptı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İran Pro Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan İstiklal, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Resmi teklif yapıldı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İran ekibinde başkan, görüntülü konuşma yaparak Ersun Yanal'a teklifi bizzat iletti.

Karar için süre istedi

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, biraz düşündükten sonra son kararını iletecek.

Deneyimli hoca son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Ersun Yanal İran yolcusu: Başkan bizzat teklif yaptı
Teknik Direktör Ersun Yanal

Çok sayıda takımda çalıştı

Sarayköy Spor'da teknik direktörlük görevine başlayan daha sonra; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, ve Antalyaspor'u çalıştırdı.

Ersun Yanal, 2004 ile 2005 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nda da teknik direktör olarak görev aldı.

61 yaşındaki teknik direktör, kariyerindeki tek kupasını Fenerbahçe'nin başındayken aldı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı.