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- Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 23:34
Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.
Mehmet Özdilek'in ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir ile 4 lig maçına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puan alamadı.
Hüseyin Çimşir yönetimindeki 4 maçta gol atamayan Erzurumspor, kalesinde 10 gol gördü.
"TALEP YÖNETİMDEN GELDİ BİZ DE KABUL ETTİK"
Görevine son verine Çimşir, açıklamada bulundu.
Çimşir açıklamasında, "Talep yönetimden geldi, biz de kabul ettik. Herhalde tercihlerini oyuncu grubundan yana kullandılar." ifadelerini kullandı.
YERİNE HİKMET KARAMAN
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevden alınmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
ÇİMŞİR'İN ERZURUMSPOR KARİYERİ
İşte Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor kariyeri
X 0-2 Konyaspor
X 0-3 Hatayspor
X 0-1 Gençlerbirliği
X 0-4 Beşiktaş