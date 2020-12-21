Euro
9.3545
0.02%
Dolar
7.6393
0.14%
Altın
460.96
-0.13%
Borsa
1.384
-1.7%
Bitcoin
176.693
-3.29%
EXEN Coin
11.41
-4.03%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C
    Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

    Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

    B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 23:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.

    Mehmet Özdilek'in ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir ile 4 lig maçına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puan alamadı.

    Hüseyin Çimşir yönetimindeki 4 maçta gol atamayan Erzurumspor, kalesinde 10 gol gördü.

    "TALEP YÖNETİMDEN GELDİ BİZ DE KABUL ETTİK"

    Görevine son verine Çimşir, açıklamada bulundu.

    Çimşir açıklamasında, "Talep yönetimden geldi, biz de kabul ettik. Herhalde tercihlerini oyuncu grubundan yana kullandılar." ifadelerini kullandı.

    Erzurumspor da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi #1

    YERİNE HİKMET KARAMAN

    Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevden alınmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

    Erzurumspor da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi #2

    ÇİMŞİR'İN ERZURUMSPOR KARİYERİ

    İşte Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor kariyeri

    X 0-2 Konyaspor

    X 0-3 Hatayspor

    X 0-1 Gençlerbirliği

    X 0-4 Beşiktaş

    Erzurumspor da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir