Eski futbolcu Jose Peleterio, İslam'ı seçti Eski İspanyol futbolcu Jose Peleterio, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Müslüman olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Futbolculuk kariyerinde İspanya'da Celta Vigo, Eibar ve Alaves ile İngiltere'de Brentford, Birmingham City ve Aston Villa takımlarında forma giyen 39 yaşındaki Jota Peleiro, 11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak İslam'ı seçtiğini duyurdu.

Peleiro, sosyal medyada yayımladığı videoda Buresli'yi tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Eski İspanyol futbolcu, Kuveytli arkadaşı Buresli'ye de seslenerek, "Allah size bereket ve mutluluk versin. Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Yaradan'a dönmek ne büyük bir nimet" şeklinde konuştu.

"Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum"

Kuveyt'in Al Qabas gazetesine de konuşan Peleiro, "Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemindeyim" dedi.

Arkadaşı Buresli'nin evinde akşam yemek yemediğini ve Kuveytli arkadaşının annesinin kendisine bir pasta hazırlayarak üzerine, "İslam'a hoş geldin" yazdığını anlatan Peleiro, İslam'ı bu aile ile tanıdığını ve sevdiğini, gelecekte kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini ifade etti.

İspanyol basını Peleiro'nun Müslüman olmasına geniş yer ayırdı.