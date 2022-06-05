Eski milli futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

Samsunspor'un efsane oyuncularından Celil Sağır'ın, kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, kalp krizi geçirdi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsunspor'dan açıklama geldi

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.