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    Eşref Apak, çekiç atmada Tokyo'da finale yükseldi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi.
    • AA
    • 02.08.2021 - 05:44
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    Eşref Apak, çekiç atmada Tokyo'da finale yükseldi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada milli sporcularımız Eşref Apak ve Özkan Baltacı yarıştı.

    EŞREF FİNALDE

    Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu.

    Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı.

    Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14.30'da başlayacak.

    Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

    Eşref Apak, çekiç atmada Tokyo da finale yükseldi #1

    Eşref Apak, çekiç atmada Tokyo da finale yükseldi #2

    Eşref Apak, çekiç atmada Tokyo da finale yükseldi #3

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