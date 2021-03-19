Galatasaraylı Etebo, Çaykur Rizespor maçını yorumladı, "Kötü bir yenilgi aldık" dedi.

Galatasaraylı Etebo 4-3 yenildikleri Çaykur Rizespor maçını yorumladı.

Etebo, "Kötü bir yenilgi aldık. defansif anlamda bazı hatalarımız oldu. Ancak bu hataları düzelteceğiz.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Milli takım arası var. Milli takım dönüşü birlikte çalışacağız. Hala önümüzde 10-11 maç daha var. Futbolda her şey mümkün. Son maçları iyi değerlendirip, yolumuza devam etmeliyiz." dedi.



"Bu sonuç şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek" sorusuna ise Etebo, "Futbolda her şey olabiliyor. Şu anda yapmamız gereken tek şey, futbolumuza odaklanmık. Bunlara odaklandıktan sonra sezon sonu ne ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.



