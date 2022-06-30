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Eyüpspor, Alpaslan Öztürk'ü transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti. İstanbul temsilcisi transferi resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
- Haber Merkezi
- 30.06.2022 - 18:39
- Güncelleme : 30.06.2022 - 19:16
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a transfer oldu.
Başarılı savunmacının transferi Eyüpspor tarafından resmen açıklandı.
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.
28 yaşındaki Alpaslan, geçtiğmiz sezon Galatasaray formasını 16 maçta giydi ve 1 gol attı.
Eyüpspor'dan imza şov
Eyüpspor gün içinde Uğur Demirok, Emeka Friday Eze, Murat Uçar ve Erdem Gökçe transferlerini de duyurmuştu.