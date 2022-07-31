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    F1 Macaristan GP'sinin kazananı Max Verstappen

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan GP'sinde kazanan Max Verstappen oldu. Verstappen 8. galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 19:19
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    F1 Macaristan GP'sinin kazananı Max Verstappen

    Sezonun 13. mücadelesi, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Cumartesi günü zorlu şartlarda kariyerinin ilk Formula 1 pole pozisyonunu elde eden George Russell, pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve startla yerini korurken, ilk dört sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

    İkinci pit stopların da tamamlanmasıyla Max Verstappen lider, Charles Leclerc ikinci, Russell üçüncü, Carlos Sainz dördüncü ve Hamilton beşinci sıradaydı.

    Verstappen yarışı kazandı

    Son bölümde, Verstappen ön taraftaki yerini korumayı sürdürdü ve hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

    Hollandalı pilot, böylelikle 10. sıradan başladığı yarışta zafere ulaşırken, geride kalan 13 yarışta 8. galibiyetini kazandı.

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #1

    Genel klasmanda liderliğini sürdürüyor

    Hanesine 25 puan daha yazdıran Verstappen, yaz arasına 258 puanla lider girerken, en yakın rakibi Leclerc ile arasında 80 puan bulunuyor.

    Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 8, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer galibiyete sahip durumda.

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #2

    Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar

    1. Max Verstappen (Hollanda): 258 puan

    2. Charles Leclerc (Monako): 178

    3. Sergio Perez (Meksika): 173

    4. George Russell (Büyük Britanya): 158

    5. Carlos Sainz (İspanya): 156

    Takımlar

    1. Red Bull: 431

    2. Ferrari: 334

    3. Mercedes: 304

    4. Alpine: 99

    5. McLaren: 95

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #3

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #4

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #5

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #6

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #7

    F1 Macaristan GP sinin kazananı Max Verstappen #8


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