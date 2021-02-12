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    F1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi

    Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso İsviçre'de trafik kazası
    • AA
    • 12.02.2021 - 02:40
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 02:41
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    F1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, İsviçre'de trafik kazası geçirdi.

    Takımı Alpine'den yapılan açıklamada, İsviçre'de bisiklet sürerken trafik kazası geçiren 39 yaşındaki pilotun bilincinin açık olduğu ve yarın sabah detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

    YARIŞA KATILACAĞI BELİRSİZ

    Formula 1'e iki yıl aranın ardından bu sezon Renault'un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.

    Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

    F1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi #1

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