Faslı futbolcusu Ilias Chair'e hapis cezası İngiltere'de Queens Park Rangers forması giyen Ilias Chair, bir kamyon şoförünün kafatasını kırdığı gerekçesiyle Belçika'da hapis cezasına çarptırıldı.

AA & Ensonhaber

Belçika basınında yer alan habere göre 2020 yılında tartıştığı kişinin kafatasına taşla vurarak kıran Fas asıllı Belçika doğumlu futbolcu Ilias Chair, bir yılı ertelemeli iki yıl hapis cezası ve 15 bin 800 avro tazminat ödemeye mahkum oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Ilias Chair'e yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili hukuk ekibiyle düzenli temas halinde. Yasal süreç devam ettiği için kulüp bu aşamada başka bir yorum yapmayacak" denildi.

Bu sezon 4 gol attı

Karara itiraz etmesi beklenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 31 maça çıktı ve 4 gol attı.