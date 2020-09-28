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Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi açıkladı

Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi açıkladı

Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Badou Ndiaye, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatik Karagümrük'e transfer oldu.