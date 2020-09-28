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- Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi açıkladı
Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi açıkladı
Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Badou Ndiaye, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatik Karagümrük'e transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 20:05
- Güncelleme : 28.09.2020 - 20:05
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, transfere hız kesmeden devam ediyor.
NDİAYE, FATİH KARAGÜMRÜK'TE
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Badou Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu.
İngiltere takımı Stoke City'nin oyuncusu Ndiaye, Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmeye imza attı.
Ndiaye'nin sözleşme detaylarıyla ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı.
DAHA ÖNCE GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNADI
5 sezon önce Ankaraspor’un Norveç’in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017’de Galatasaray’a transfer olmuştu.
Sarı kırmızılılardan 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymişti.
Bordo mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yapmıştı.