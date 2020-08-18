Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u geçerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ilk transferini yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZAYA GELİYOR

İstanbul ekibi son olarak Portekiz takımı Sporting CP formasını giyen Emiliano Viviano ile her konuda anlaşmaya vardı.

34 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Emiliano Viviano kimdir