Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Demirel, taraftara veda ettiği bir mesaj yayınladı.

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi...

Volkan Demirel, ayrılığı "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." diyerek duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...