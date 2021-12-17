Fatih Karagümrük'ten Volkan Demirel açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, genç futbol adamı Volkan Demirel ile 2.5 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de efsaneleşen kaleci Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasıyla Volkan Demirel de takımdan ayrılıp, yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlamıştı.

Demirel'in adı, son zamanlarda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anılmaktaydı.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."





VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

1981 doğumlu eski milli kaleci. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında bir Süper Lig takımı olan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, ülkesinin yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

2 Eylül 2019 tarihinde emekli olan Volkan, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.