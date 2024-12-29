Fatih Terim, Al Shabab'la ilk maçında farklı kazandı

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Teknik Direktör Fatih Terim, yeni serüvenine hızlı başladı.

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı.

FARKLI TARİFE

Damac ile oynanan hazırlık maçında Terim'in öğrencileri sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle Damac 1-0 öne geçti.

24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakalarken, 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Fatih Terim'in takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.

İLK MAÇINDA İLK GALİBİYET

Bu sonuç ile birlikte Fatih Terim, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşma olan bu hazırlık maçında aldığı galibiyet ile Shabab serüvenine galibiyet ile başladı.

OPSİYON BULUNUYOR

Fatih Terim, 6 aylık sözleşmesi için Arap ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak. Terim’in performansına göre sözleşmesi uzatılacak.

Sözleşmenin yenilenmesi halinde ise bu ücret yıllık 4 milyon euroya çıkacak.

İLK RESMİ MAÇ

Fatih Terim, takımı başında ilk resmi maçına Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde 6 Ocak 2025'te çıkacak.

LİGDE 6. SIRADALAR

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geride kalan 13 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Al-Shabab topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor