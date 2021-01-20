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Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok

Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok

Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kendisine bağış kampanyasıyla ilgili sorulan soruya, "Haberim yok" diye cevap verdi.