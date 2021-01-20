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Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok
Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kendisine bağış kampanyasıyla ilgili sorulan soruya, "Haberim yok" diye cevap verdi.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 22:43
- Güncelleme : 20.01.2021 - 23:05
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 6-1 galip ayrılırken, evindeki 500. golü de kaydetmiş oldu.
Maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BAĞIŞ KAMPANYASI MI?"
Kendisine yöneltilen, "Maçtan önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Terim, "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok." açıklamasında bulundu.
Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok İZLE