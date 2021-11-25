Fatih Terim: Bugün istenen ve özlenen Galatasaray vardı

Marsilya galibiyeti ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Avrupa'nın en önemli takımlarından birini yendiklerini belirterek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

"TAM BİR AVRUPA TAKIMI GİBİ OYNADIK"

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, "Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 gol yiyen, teknik direktörüyle, takımıyla, müthiş bir yıl yaşayan önemli bir takımı yendiğimiz için çok mutluyum. Çok daha farklı bir şey olabilirdi. 3-0'dan sonra hemen penaltı, 4-1'den sonra hemen gol olmasına rağmen goller kaçırdık. Baştan sonra kadar tam bir Avrupa takımı gibi oynadık. İki takımın da oyununa damga vuran bir hakem vardı" dedi.

"ŞU AN GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİK"

Hakemlerin iyi bir maç yönettiğini belirten deneyimli teknik adam, "İletişimi mükemmel olan, az düdük çalıp, çok iş yapan bir hakem grubu vardı. Namağlup devam ediyoruz. Lider devam ediyoruz. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv maçı oynadık. 10 tane pozisyona girip, 1-1 bitirdiğimiz bir maç oldu. Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik. Hiç olmazsa şubatı garantiledik. Bu işin keyfini sürmesi lazım Galatasaraylıların, bize yakışan yer orası" ifadelerini kullandı.

"İSTENEN VE ÖZLENEN GALATASARAY BU"

Sahada özlenen bir Galatasaray olduğunu söyleyen Terim, "Defansıyla, oyun anlayışıyla, geçiş hücumlarıyla, rakibe baskıyla ki kolay değil, saha içinde her şeyi yapan bir takım vardı. Hakkını da Allah'a şükür aldık. Oynamamızda, bu topun oynanmasında hakemin büyük katkısı var. Gereksiz düdükler çalmaması, en az bizim kadar, hakemin de etkisi var. Oyunun başından sonuna kadar, hem pozisyon bulan hem oyunu kontrol eden, ben bu maçı kazanacağım mesajını veren bir Galatasaray vardı bugün İstediğimiz, özlediğimiz Galatasaray bu" diye konuştu.