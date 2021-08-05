Fatih Terim: Galatasaray orada kazanacaktır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone beraberliğinin ardından, takımın deplasmanda kazanacağını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone beraberliğinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklmalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları:

"Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık.

Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık.



Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil.

Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. O tepki doğru ve hoş değil.



Bizim bu huyumuzu değiştirmemiz lazım. Kim çıkar, kim girerse alkışlamamız gerekir.



Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor.



2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değil. 10 kişi kaldık, 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi reaksiyon verdi.



1-1 gideceğiz, 11 kişi kalmanın önemli, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada da yenecek güçtedir; herhangi bir averaj, deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre...



Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz ama daha iyi olacağız inşallah.

Yeteneğe nasıl önlem alamazsanız, bireysel hataya da öyle çare bulamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var, oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştirmek.



Muslera, güvendiğimiz ve en önemli oyuncularımızdan birisi. Olacak bu hatalar, iyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. Kolay değil, tatil yapmadan biz rica ettik diye buraya geldi ve oynadı. Bazen böyle şeyler olur.Muslera'ya güveniyoruz. Muslera, Galatasaray'ın önemli taşlarından biridir.



Mohamed, bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı, ben de o girişini özlemle anıyorum.

Daha çok çalışmasını, daha aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı, daha çok aramalı, daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı. Sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim set oyunumuza muhakkak katkıda bulunmalı."