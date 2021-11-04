Fatih Terim: Her sonuca göre yine lideriz

Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Kötü bir gol yedik ama oyuncularımın performansından memnunum. Her sonuca göre yine lideriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

İlk yarının sonlarına doğru 1-0 öne geçen sarı kırmızılı ekip bu skoru koruyamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

"MÜCADELE OLARAK İYİYDİK"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mücadele olarak iyiydik. 2. yarı golden sonra reaksiyon iyi. İlk yarı mücadele müthiş. Oyuna asılma, mücadele her şey tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz.

"KÖTÜ BİR GOL YEDİK"

8 tane pozisyon var ama tabelada 1 tane isabetli şut var. Hiç istemememize rağmen geriye yaslanma oldu. Pozisyon vermezken kötü bir gol yedik. Bu kadar gol kaçırınca neredeyse mağlup olabilirdik. İlk yarı pozisyonları yok neredeyse." dedi.

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Terim, "Oyuna şöyle bakacak olursak; 94. dakikaya kadar oynama isteği olan, pozisyon bulan, atan, 2'yi arayan, yememek için mücadele eden, oyunun iki tarafına da en iyi şekilde oynamaya çalışan bir takımdı. Tempo yüksekti. Güzel bir maç oldu. Galibiyetle taçlandırmak lazımdı. Oyuncularımın tarzından, tavrından, isteğinden ve oyunundan memnunum." ifadelerini kullandı.

"HER SONUCA GÖRE YİNE LİDERİZ"

Beraberliğe rağmen hala lider olduklarını vrurgulayan deneyimli teknik adam, "Lider olmak her zaman bir avantaj demektir. Her sonuca göre yine lideriz. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz. Bu seviyelerde kolay maç yoktur ama maçı kolayladık. Yediğimiz golü seyrettim. Ancak bu kadar uğraşırsan yersin. Atamadıklarımız da çok kolay pozisyonlarmış.

"TV BAŞINDA OLANLAR GÜZEL BİR MAÇ SEYRETTİRDİK"

Seyredenlere TV başında olanlara güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Bunları farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. Bazen böyle istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar. Yaşadığınız tecrübe çok önemli olur.

"BİR SONRAKİ MAÇTA AYNI MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Yeni bir şey öğrenmiş olursunuz. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacağız, alacaklar. Bir sonraki maçta bu hataları azaltarak, iyi şeyleri çoğaltarak ama aynı mücadeleyle devam edecek" diye konuştu.