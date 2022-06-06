Fatih Terim ile Burak Elmas arasındaki kriz büyüyor

Fatih Terim'in "Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim" dediğini öğrenen Burak Elmas, artık kırgın değil kızgın olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasındaki kriz yeni bir boyuta taşındı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili sert açıklamalar yaptı.

Vole YouTube kanalına konuk olan Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisini koltuktan göndermek için haber yolladığını açıkladı.

Burak Elmas'ın bu iddialarına Fatih Terim cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan istifasıyla noktalanan krizin artık daha büyük bir gerilime dönüştüğü ortada.

Fatih Terim ile Burak Elmas'ın arasındaki bu gerilimin hangi seviyelere ulaşacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim'i hedef alarak yaptığı o açıklama:

"Ayrıldıktan sonra haber yolladı.."

"Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı atmış. Fatih Terim de kendisi sayesinde geldiğimi düşünüyor galiba.

"Fatih Terim'e duygularım kırgınlıktan kızgınlığa döndü"

Her takımda teknik direktör değişimi oluyor. Bu kadar seçime etkisi olan, taraftarı konuşturacak etkisi olmuyor. Bu ayrılık sadece saha içi skorları ile ilgili değildi. Fatih Terim'e duygularım kırgınlıktan kızgınlığa döndü. Galatasaray adına kızgınım. İnsanların bana düşman olması ve kızmasının Galatasaray'a faydası yok."