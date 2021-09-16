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    Fatih Terim İtalyanca konuştu

    Fatih Terim İtalyanca konuştu

    Lazio maçının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyanca gelen soruyu tercüme ederek, cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 23:49
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 23:51
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    Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı başladı.

    Sahasında Lazio'yu konuk eden sarı kırmızılı ekip, baskılı oyunu sonucunda 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

    Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakibin zor olduğunu bildiklerini ve baskılı bir oyunu tercih ettiklerini aktardı.

    İTALYANCA SORUYU TERCÜME EDEREK, CEVAP VERDİ

    İtalyan basınından gelen bir soruyu tercüme eden Terim, daha sonra İtalyanca konuşarak cevap verdi.

    Deneyimli teknik adamın sosyal medyadaki bu görüntüleri ilgi ve beğeni topladı.

    Fatih Terim İtalyanca konuştu VİDEO

    Fatih Terim İtalyanca konuştu #1

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