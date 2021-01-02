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    Fatih Terim, maçtan sonra adeta yıkıldı

    Fatih Terim, maçtan sonra adeta yıkıldı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten Antalyaspor karşılaşması sonrası locada büyük üzüntü yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 21:48
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 21:59
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    Süper Lig'de Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılı ekibin antrenörü Fatih Terim, cezası nedeniyle maçı locadan seyretti.

    Terim, Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Tecrübeli hocanın yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

    FATİH HOCA, MAÇTAN SONRA ÜZÜNTÜSÜNÜ GİZLEYEMEDİ

    Maç sonu ise Fatih Terim, karşılaşmayı izlediği locada beraberlik sonrası adeta yıkıldı.

    0-0 biten maçın ardından üzüntüsünü ve sinirini gizleyemeyen Terim, karşılaşmanın sonucuna ve oynanan futbola isyan etti.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Fatih Terim, maçtan sonra adeta yıkıldı #1

    Fatih Terim, maçtan sonra adeta yıkıldı #2

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