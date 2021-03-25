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    Fatih Terim profil fotoğrafına terazi koydu

    Fatih Terim profil fotoğrafına terazi koydu

    PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Fatih Terim profil fotoğrafını değiştirerek, terazi fotoğrafı koydu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 23:22
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 2 maç ceza vermişti.

    Fatih Terim böylece Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımının başında yer alamayacak.

    PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

    Aldığı cezanın ardından Terim sosyal medya hesabından göndermeli bir hareket yaptı.

    Profil fotoğrafını değişen Terim, kendi fotoğrafı yerine adaleti temsil eden terazi fotoğrafı koydu.

    Fatih Terim profil fotoğrafına terazi koydu #1

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