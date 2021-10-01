Fatih Terim: Taraftarımızı Ermeni ve Yunan bayraklarıyla tahrik ettiler

Marsilya maçının ardından yaşanan gerginlikler hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, " Taraftarımıza 'sakin olun' dedim ama Ermeni ve Yunan bayraklarıyla tahrik ettiler." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin E Grubu'nda Galatasaray, Marsilya'ya konuk oldu.

Maçın başlamasıyla birlikte hücum hattında etkisini göstermeye çalışan temsilcimiz, yer yer tehlikeli pozisyonlar yakalasa da aradığı golü bulamadı.

İki takım da sahadan 1 puanla ayrılırken sarı kırmızılı ekip, 4 puanla liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY TARAFTARININ TAHRİK EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Maç esnasında taraftarlar arasındaki gerginliğe müdahale eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma desteğe gelen taraftarların tahrik edildiğini söyledi.

Marsilya taraftarlarının sürekli tahrik girişiminde bulunduğunu söyleyen Terim, "Taraftarımıza 'Sakin olun' dedim ama Ermeni bayraklarıyla tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli.

"SÜREKLİ ERMENİ VE YUNAN BAYRAĞI AÇIYORLAR"

Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

MAÇ ESNASINDA SAHAYA MEŞALE ATILMIŞTI

Velodrome Stadı'nda oynanan maç öncesinde bir Marsilya taraftarının Yunan bayrağı açarak Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlere gelmesi üzerine olaylar çıkmıştı.

Maçın 34'üncü dakikasında da sahaya meşale atılması üzerine Polonyalı hakem Pawel Raczkowski maçı durdurdu ve Fransız polisi yeniden müdahalede bulunmuştu.