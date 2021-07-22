Fatih Terim, 5-1'lik PSV Eindhoven mağlubiyetinin ardından erken gelen golü hatırlatarak, "İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır." dedi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını, PSV'nin tura daha yakın olduğunu söyleyen Terim, gerekenin yapılacağının altını çizdi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"PSV TURA DAHA YAKIN"

"PSV, tura bizden daha yakın. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar.

Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız.

Fatih Terim: Üzgünüz, gereken neyse yapacağız VİDEO

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SONRADAN SOKMAYI DAHA UYGUN BULDUK

Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk.

"İLK DAKİKADAN GOL YERSENİZ..."

İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz."