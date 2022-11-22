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    Fatih Terim: VAR olsaydı o sezon yarı finale çıkabilirdik

    Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'da bulunan Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "2011'de döndüğümde VAR olsaydı yarı finale çıkabilirdik" açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 11:00
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    Fatih Terim: VAR olsaydı o sezon yarı finale çıkabilirdik

    Türk futbolunun ünlü simalarından Fatih Terim, GQ'ya özel açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara veren Fatih Terim en son Netflix'de yayınlanan belgesiyle çokça adından söz ettirmişti.

    Dünya Kupası'nı takip etmek için Katar'da bulunan Fatih Terim, tarihte ilk kez kış mevsiminde düzenlenen turnuvayla alakalı düşüncelerini paylaştı.

    "Hepimiz için yeni bir tecrübe olacak"

    Fatih Terim, "Hepimiz için yeni bir tecrübe olacak; takımların yeni bir coğrafyaya ve mevsim değişikliğine hazırlanması, Katar’a turnuvadan önce gelecekleri takvimin belirlenmesi, lig sezonlarının devam ederken turnuvanın gerçekleşmesi, turnuvanın ardından belki tatile çıkılmadan tekrar lig yarışına dönülmesi gibi yenilikler olacak. Çok kişi hava durumunu merak ediyor haliyle, o mevsimde ideal bir hava sıcaklığına ulaşılacağı söyleniyor. Doha’da stadyumları, antrenman tesislerini, kulüp yapılarını inceleme fırsatı buldum. Sıcak havaya dahi çözüm sunmak için çok sayıda çalışma yapıldığını gördüm. Stadyumlardaki dev hava panelleri, dışarıda hava sıcak bile olsa, içeride size o bunaltıcı etkiyi yansıtmıyor. Herkes gibi ben de heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim: VAR olsaydı o sezon yarı finale çıkabilirdik #1

    "VAR olsa o sezon yarı finale çıkabilirdik"

    2011'de Galatasaray'a döndüğünde yaşadıklarını da anlatan Fatih Terim, "Ben 2011'de Galatasaray’a yeniden döndükten sonra, ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir serüvenimiz oldu. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir… Fenomen bir takım vardı o iki sezonda." dedi.

    Fatih Terim: VAR olsaydı o sezon yarı finale çıkabilirdik #2


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