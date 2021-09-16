Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı sonrası yaptığı açıklamasında gruptaki diğer rakiplerin de zorluklarına değinerek "Oyun zor olacak ama bu efor bizi gruptan çıkarır" dedi.

Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Galatasaray evinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNU DENGELEYİP ÖNE GEÇTİK"

68 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. İleride oynamayı ve baskı yapmayı seven bir ekip. Bekleyerek, kendi sahamıza kapanarak Lazio'ya karşı pozisyon yaratmanın zor olduğunu bildiğimiz için baskıyla başladık. Rakibi hataya zorlayarak bazı toplar da kaptık. Direkt üzerimize gelmemize izin de vermedik. Oyunu dengeleyip öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray izlediğimizi söyleyebilirim. Kenarları daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dar alanda, kısa mesafede takım boyunu da kısa tutarak rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de pozisyonlar bulduk. Kolay değil bu genç çocukların yılların Lazio'suna karşı yaptıkları..." dedi.

"OYUN ZOR OLACAK AMA BU EFOR, BİZİ GRUPTAN ÇIKARIR"

Gruptaki diğer rakiplerin de zorluklarına dikkat çeken Terim, "Bizim önümüzdeki maçımız Alanyaspor... İnşallah taraftarımızla orada da galip geliriz. Ama siz grubu soruyorsunuz. Daha önce de söyledim. Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da, çok zor bir maç olacak. Moskova yine çok zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek, bunu bilelim. Oyun zor olacak ama bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLA OYUN RİTMİNE KATKIDA BULUNDU"

Taraftarlara da vurgu yapan Terim, "Bunca zaman sonra oynadığımız ve seyirciyle oynadığımız Ali Sami Yen'de galibiyetle başlamak muhteşem. Taraftarlar da ritme katkıda bulundular ve daha iyi oynar hale geldik. Maçın sonunda da skoru ve oyuncuyu koruma hamlelerimiz de doğru oldu. İlk haftaya lider girdik, bu da sevindirici." diye konuştu.