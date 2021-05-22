Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e 19.05'te yanıt

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'in basın toplantısıyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına teknik direktör Fatih Terim'den yanıt geldi.

SAAT 19.00'DA PAYLAŞTI

Saat 19.05'te Twitter hesabından bir paylaşım yapan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"ŞU AN İÇİN YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY, KENDİSİNE ACİL ŞİFALAR DİLEMEK"

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak; mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla."