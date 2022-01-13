Fatih Terim'den son imza paylaşımı

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte attığı ilk ve son imzalarının fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlarla birlikte yönetim kurulu ve başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam etmeme kararı aldı.

2017 yılının Aralık ayında 4. kez göreve başladığı Galatasaray ile yolları ayrılan Terim'in yerine sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştı.

FATİH TERİM'DEN İMZA PAYLAŞIMI

Ayrılığın ardından Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'a ilk geldiğinde attığı imza ile son ayrılışında attığı imzanın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"GALATASARAY'DA İLK İMZAM VE SON İMZAM"

Terim, fotoğrafların altına "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" notunu düştü.