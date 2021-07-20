Fatih Terim'den transfer mesajı

Son günlerin en çok konuşulan transfer konularına değinen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak PSV maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal'ın transferiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, karşılaşmada iki takımın eşit şansı olduğunu vurguladı.

Terim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. 23 kişi geldik ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. En azından şu an transfer konusunu askıya almamız gerekiyor. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

"ÇOK DAHA YÜKSEK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKTIK"

Özellikle sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Başkanların, yönetimlerin, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok, habgi mevkiileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık.

"YAPILANLARIN BİZE PAHALIYA PATLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Biz 3 sezonluk bir proje düşünüyoruz. Yakın süre içerisinde de nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz.

Muhakkak ki eksik yerlerimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Feghouli, Falcao ve Babel bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla olan ekonomik işareti, oyuncularımızın Galatasaray'a verdiği hizmetlerle alakası yoktu.

"HER MAÇ ÖNCESİNDE HERKESİN EŞİT ŞANSI VARDIR"

Tarihi çok önemli olan bir takımla oynayacağımızı hatırlatmak isterim. Koridorlardan geçtiğinizde PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabiliyorsunuz. Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ben pek yüzde veren birisi değilim. Her maç öncesinde herkesin eşit şansı vardır.

Şampiyonlar Ligi'nde basın toplantısına Erzincanspor'dan aldığımız oyuncumuz Kerem çıktı. Onu aldığımızda 'Millet şunu alıyor, siz bunu alıyorsunuz.' dediler ama bugün A Milli Takım'a yükseldi. Bize güvensinler."