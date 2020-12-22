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    Fatih Terim'den yeni paylaşım

    Fatih Terim'den yeni paylaşım

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 00:48
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son göreve gelişinde yaptığı "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.

    "VE YİNE BİZ BİZE KALMIŞTIK"

    Sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımının 3. yıl dönümünde yeni bir paylaşım yapan Fatih Terim "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Kulübü'nden ise Fatih Terim'e "Kesinlikle Hocam... " yanıtı geldi.

    Fatih Terim den yeni paylaşım #1

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