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Fatih Terim'den yeni paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 00:48
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son göreve gelişinde yaptığı "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.
"VE YİNE BİZ BİZE KALMIŞTIK"
Sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımının 3. yıl dönümünde yeni bir paylaşım yapan Fatih Terim "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü'nden ise Fatih Terim'e "Kesinlikle Hocam... " yanıtı geldi.