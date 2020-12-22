Fatih Terim'den yeni paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son göreve gelişinde yaptığı "Nerede kalmıştık..." paylaşımın yıl dönümünde yeni bir paylaşım yaptı.

"VE YİNE BİZ BİZE KALMIŞTIK"

Sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımının 3. yıl dönümünde yeni bir paylaşım yapan Fatih Terim "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nden ise Fatih Terim'e "Kesinlikle Hocam... " yanıtı geldi.



