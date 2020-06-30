Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezalarının açıklanmasının ve Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası çıkmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

TERİM'DEN 'ZORLU' VE 'ADALET' VURGUSU

Fatih Terim paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA 'ZORLU' GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Terim'in bu paylaşımı, geçtiğimiz yıl sonu yaptığı 'Zorlu Center' göndermesini bir kez daha akıllara getirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin hocası, yine Twitter hesabından "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanmıştı.