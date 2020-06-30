Dolar
6.8536
-0.016%
Euro
7.7017
-0.0752%
Altın
1782.17
0.5291%
Borsa
116524.78
0.5885%
G. Altın
392.607
0.4839%
Bitcoin
62668.14
-0.9715%
28ºC
İstanbul
Açık 28 C
    Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi

    Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 21:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi #1

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezalarının açıklanmasının ve Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası çıkmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

    TERİM'DEN 'ZORLU' VE 'ADALET' VURGUSU

    Fatih Terim paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi #2

    GEÇTİĞİMİZ YIL DA 'ZORLU' GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

    Terim'in bu paylaşımı, geçtiğimiz yıl sonu yaptığı 'Zorlu Center' göndermesini bir kez daha akıllara getirdi.

    Sarı-kırmızılı ekibin hocası, yine Twitter hesabından "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

    Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi #3

    Fatih Terim'den 'Zorlu' ve 'Adalet' tepkisi #4

    Görüş Bildir