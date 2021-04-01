Euro
9.5811
-0.9%
Dolar
8.1085
-1.59%
Altın
451.42
-0.2%
Borsa
1.427
2.5%
Bitcoin
483.379
-1.53%
EXEN Coin
21.62
4.90%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C
    Fatih Terim'in cezası onandı

    Fatih Terim'in cezası onandı

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya verdiği 2'şer maç men cezası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından onandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.04.2021 - 18:28
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 18:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim 2 maçlık ceza alırken, bu karar Galatasaray cephesinden yoğun tepkiyle karşılanmış ve Galatasaray Kulübü Terim için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

    CEZASI ONAYLANDI

    Tahkim Kurulu Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.

    İKİ MAÇTA OLMAYACAK

    Fatih Terim böylece Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımının başında yer alamayacak.

    Fatih Terim in cezası onandı #1

    PFDK'dan Fatih Terim'e 2 maç men cezası HABERİFatih Terim in cezası onandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir