Fatih Terim'in cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya verdiği 2'şer maç men cezası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından onandı.

Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim 2 maçlık ceza alırken, bu karar Galatasaray cephesinden yoğun tepkiyle karşılanmış ve Galatasaray Kulübü Terim için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

CEZASI ONAYLANDI

Tahkim Kurulu Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.

İKİ MAÇTA OLMAYACAK

Fatih Terim böylece Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımının başında yer alamayacak.

PFDK'dan Fatih Terim'e 2 maç men cezası HABERİ