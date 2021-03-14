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    Fazıl Say, Fenerbahçe'ye sitem etti

    Fazıl Say, Fenerbahçe'ye sitem etti

    Piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a sitem ederek istifa çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 22:44
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ile oynadı. Evinde onadığı mücadeleyi 1-2 kaybeden sarı lacivertli ekip, şampiyonluk şansını bir hayli zora soktu.

    Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından sitem dolu paylaşımlar yaptı.

    Fazıl Say, Fenerbahçe ye sitem etti #1

    "BU AKŞAM NEŞELİ, BOL GOLLÜ, HOŞ BİR ZAMAN GEÇİRMEYİ PLANLIYORUM"

    Maç öncesinde, "Bu akşam 19.00-20.45 arası şöyle keyifli , neşeli, bol gollü, farklı skor filan, hoş bir zaman geçirmeyi planlıyorum, şu tatsız karantina gününde, şöyle biraz kızdıklarımızı da affedeceğimiz.. bu basit dileğimiz de sorun olmaz değil mi?))" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi etiketledi.

    Fazıl Say, Fenerbahçe ye sitem etti #2

    "HÜSRANLA BİTTİ KOCA BİR SEZON DAHA"

    Maçın kaybedilmesinin ardından Say, sitem dolu paylaşımlarda bulundu. Say paylaşımlarında, "Hüsranla Bitti... koca bir sezon daha.. yazık.... Adam kendi kalesine gol atıyor... neresiyle attı kendi bile anlamamıştır. Bu maçı iman gücüyle alırsın...

    En çok Altay’a üzülüyorum.. değerli bir yetenektir. Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. en ufak bir üzüntüsü yok. İstifa!!!" ifadelerinde bulundu.

    Fazıl Say, Fenerbahçe ye sitem etti #3

    Fazıl Say, Fenerbahçe ye sitem etti #4

    Fazıl Say, Fenerbahçe ye sitem etti #5

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    Fazıl Say, Fenerbahçe ye sitem etti #9

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