FB TV, Trabzonspor özetini verirken yayını keserek protesto etti

Fenerbahçe TV, Trabzonspor maçının özetini verirken, 23. dakikada kırmızı kart pozisyonunda yayını keserek kararı protesto etti.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor.

Karşılaşmanın 23. dakikada Kim Min-jae'nin oyundan atılmasına maç sonu tepki gösteren sarı lacivertli camia, tepkilerine bir yenisini daha ekledi.

FB TV, karşılaşmanın özetini verdiği esnada kırmızı kart pozisyonunun geldiği an, karşılaşmanın yayınını keserek, "Maçın 23. dakikasından sonra bizim için yayın bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir." notunu paylaştı.

"FUTBOLU BİLENLER BİLE KARARIN ZORLAMA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Trabzonspor maçının ardından pozisyon hakkında açıklamalarda bulunan Kim Min-jae, "Futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye’de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" ifadelerini kullanmıştı.



